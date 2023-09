Phát hiện thi thể nam giới trôi sông, trên tay có hình xăm chữ 'cha mẹ'

TPO - Ngày 9/9, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Trà Ôn đã khám nghiệm một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trên thủy phận xã Phú Thành.

Trước đó, chiều 8/9, người dân khu vực ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn phát hiện một xác chết trôi sông nên đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Trà Ôn tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, thi thể trên được xác định là nam giới, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc áo thun, quần soọc màu trắng xám, độ tuổi khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Trên bắp tay phải tử thi có xăm hình người đàn ông và người phụ nữ cùng dòng chữ “cha mẹ”; bắp đùi phải có xăm hình không rõ hoa văn. Cơ quan công an đã phát đi thông báo đến công an các địa phương tìm tung tích, xác định danh tính thi thể trên. Cảnh Kỳ