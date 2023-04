Phát hiện hai thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

TPO - Công an Bình Dương đã trục vớt hai thi thể nam giới đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 13h chiều nay (3/4), lực lượng chức năng TP Thuận An (Bình Dương) tiến hành trục vớt thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Vị trí phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Sài Gòn đoạn cuối đường Vĩnh Phú 14 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Công an TP Thuận An sau khi trục vớt, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, tìm thân nhân.

Trước đó, chiều 2/4, người dân cũng phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn. Đoạn sông Sài Gòn nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở cuối đường Bình Nhâm 83 (phường Bình Nhâm, TP Thuận An, Bình Dương).

Nguyên nhân cả hai vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.