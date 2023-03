Phát hiện thi thể Phó chủ tịch HĐND xã trên núi

TPO - Thi thể một Phó chủ tịch HĐND xã ở Hà Tĩnh được người dân tìm thấy trên núi. Công an đã lấy mẫu tử thi gửi ngành chức năng giám định, làm rõ nguyên nhân.

Tối 30/3, trao đổi với Tiền phong, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Hoàng Văn Ch. (Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm).

“Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trên núi ở xã Xuân Mỹ. Công an đã lấy mẫu gửi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định, làm rõ nguyên nhân”, vị lãnh đạo công an thông tin.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) lúc lên núi Mào Gà làm việc thì phát hiện một thi thể nam giới nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là ông Hoàng Văn Ch. (Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm). Người thân cho biết từ tối 29/3, ông Ch. không về nhà.

Sau khi hoàn thiện thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.