Cấm đi khỏi nơi cư trú cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát để phục vụ điều tra

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian điều tra 3 tháng đối với cựu Bí thư, Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh. Do đó để phục vụ công tác điều tra, ông Khanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra 3 tháng đối với cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.

Theo đó, từ ngày 18/6, ông Nguyễn Hồng Khanh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến 18/9 (3 tháng) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 18/3, Cơ quan CSĐT ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can (gồm 8 bị can) trong vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trong đó có Quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh – cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát.

Trước đó ông Khanh bị khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Quyết định khởi tố bị can số 106 ngày 9/8/2018, sau đó tạm đình chỉ điều tra.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra phục hồi điều tra nêu trên là hoạt động điều tra khi căn cứ tạm đình chỉ điều tra đã được giải quyết không phải “lật lại vụ án” theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (Điều 235), có sự kiểm sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng ra Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với:

Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn; Nguyễn Quang Lộc, nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Lê Hoài Linh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây; Đặng Văn Thọ, nguyên cán bộ địa chính - UBND xã An Tây và Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Thiên Phát Lộc cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.