Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn

TPO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".