Bản tin Hình sự: Tạm giữ thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh cấp 2

Công an quận 1 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tứ (SN 1975, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Khôi (SN 1999, con ruột ông Tứ) đi xe máy mang theo dù che nắng va quẹt vào bên hông ô tô của ông P. Ông P. nói Khôi bồi thường thiệt hại do xe bị trầy xước. Do không đem theo tiền nên Khôi gọi điện thoại cho bố. Thấy ông Tứ mang theo cây kéo nên ông P. khóa cửa và ở bên trong. Thấy vậy, ông Tứ nhặt cục đá đập 2 cái vào cửa kính chắn gió bên tài xế làm kính bị hư hỏng.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quỳnh được ký hợp đồng cộng tác viên cho Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam nhưng đã sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về việc một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để công ty chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Chị (SN 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) lên mạng xã hội tìm hiểu và truy cập vào một trang web có thông tin vay tiền ngân hàng. Sau đó, người phụ nữ nhắn hỏi vay 150 triệu đồng thì được một đối tượng hướng dẫn khai báo thông tin qua đường liên kết do người này gửi. Khi khai báo xong, đối tượng thông báo là khoản vay đã được duyệt nhưng chưa rút được do bị sai tài khoản, muốn sửa lỗi phải nộp 15 triệu đồng. Tin theo đối tượng, chị N chuyển tiền xong nhưng vẫn không rút được tiền. Người phụ nữ tiếp tục chuyển tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy tổng hợp và vũ khí, công cụ hỗ trợ. Khi bắt giữ đối tượng Hạng Phái Lầu (SN 1966, trú tại bản Pu Nhi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng đã rất manh động, liều lĩnh sử dụng dao nhọn và súng tự chế để chống trả lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội; Phú Yên… Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Ngô Quang Duy (SN 1982) và Vũ Văn Sơn (SN 1991, cùng trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm đầu trong đường dây này. Duy và Sơn là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Duy đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc. Duy và Sơn đã sử dụng mạng xã hội lập Fanpage “ALO có ngay”, công khai đăng bài về các nội dung cho vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tương đương 365%/năm.

Năm 2015, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) truy nã Lầu Bá Và và Lầu Bá Mùa cùng trú bản Phà Lỏm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”. Mùa, Và nhanh chân bỏ trốn sang Lào. Quá trình sống nơi đất khách, hai đối tượng này đã thay đổi họ, tên và làm nhiều công việc khác nhau để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Cơ quan công an nắm được thông tin hai đối tượng này sẽ trở về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và bắt giữ Và khi đối tượng lẩn trốn trong rừng; Mùa bị bắt giữ khi đối tượng định băng rừng về thăm người thân.

Liên quan vụ thầy giáo bị phụ huynh tố cáo xâm hại nữ sinh cấp 2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ nam giáo viên để điều tra. Tại cơ quan công an, người này khai nhận một số hành vi có dấu hiệu của tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Trước đó, trên Facebook xuất hiện bài đăng của một phụ huynh tố cáo ông V.Đ.L. - giáo viên dạy môn Thể dục kiêm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong, Liên đội Trường THCS Võ Trường Toản (phường Dĩ An, TP Dĩ An) có hành vi xâm hại tình dục con gái mình. Nam giáo viên này đã có vợ và 2 con.