Bản tin Hình sự: Nhiều người ‘sập bẫy’ mua vé máy bay trên Facebook

TPO - TIN NÓNG ngày 14/10: Bắt 2 gã giang hồ ‘số má’ hỗn chiến trong tiệc cưới ở TPHCM; Vi phạm nồng độ cồn còn chống đối, hành hung CSGT; Khởi tố hiệu trưởng được chuyển hơn 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân...

Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace, phường 9, quận Phú Nhuận. Trước đó, tại sảnh tiệc của Trung tâm hội nghị White Palace diễn ra tiệc cưới của anh N.H.M.M., con trai của ông N.C.M. (ngụ phường 13, quận Phú Nhuận). Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hoàng Đức Trung (Trung “mọi”, sinh năm 1975) xảy ra cự cãi rồi đánh nhau với nhóm Nguyễn Hòa Nam (Nam “cây thị”, sinh năm 1978, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Hậu quả, Nam "cây thị" bị đánh gây thương tích, nhiều tài sản tại tiệc cưới bị đập phá và gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) khởi tố bị can Phạm Văn Từng (SN 1958, trú tại thị trấn Na Dương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại Km 28+200 Quốc lộ 4B phát hiện và lập biên bản xử lý Phạm Văn Từng với các vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe. Từng không chấp hành và có những hành vi đập phá phương tiện bị tạm giữ, chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ.

Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã khởi tố bị can Lê Kim Huê - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Sao Biển (thị trấn Gành Hào) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải xác định, bị can Huê đã có hành vi “chiếm giữ, sử dụng cá nhân tiền tài trợ của Công ty Nutifood Bình Dương chuyển qua tài khoản cá nhân cho bà Huê của Trường mẫu giáo Sao Biển". Trước đó, Công an huyện Đông Hải nhận được kiến nghị về việc một số đơn vị, cá nhân có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng công trình... với Trường mẫu giáo Sao Biển có chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Huê hơn 300 triệu đồng.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh, bắt giữ 7 đối tượng, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 50 gói ma túy có trọng lượng gần 100 gam ma túy và một số tang vật khác. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch ma túy ở ngay hành lang nhà vệ sinh khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Ma túy và tiền mua ma túy được ngụy trang kín kẽ trong những túi hoa quả, bánh sữa mang đến thăm bệnh nhân.

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, bị can H.T.L (SN 2007, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. L đã lập trang Facebook mang tên “Smile Trip” để bán vé máy bay; đồng thời lên mạng tìm mua các tài khoản ngân hàng, sim số điện thoại của các nhà mạng không chính chủ. Sau đó đăng tải thông tin trên Facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp để thu hút khách hàng. L. đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trong cả nước. Bước đầu xác định số tiền phát sinh trong tài khoản cá nhân của L. là hơn 3 tỷ đồng.

Chị H trú tại quận Hà Đông (Hà Nội) bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng với thủ đoạn làm nhiệm vụ hưởng "hoa hồng". Theo quảng cáo trên mạng xã hội, chị đăng ký tuyển làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ để hưởng "hoa hồng". Sau khi được các đối tượng hướng dẫn, chị H đã chuyển gần 600 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy chiêu trò này. Người dân cần cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền.