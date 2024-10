Vi phạm nồng độ cồn còn chống đối, hành hung CSGT

TPO - Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Từng (SN 1958), trú tại khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan Công an, trước đó vào khoảng 15h30’ ngày 12/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tại Km 28+200 Quốc lộ 4B thuộc địa phận thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình thì phát hiện và lập biên bản xử lý Phạm Văn Từng với các vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Phạm Văn Từng không chấp hành và có những hành vi đập phá phương tiện bị tạm giữ, chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ. Lực lượng công an đã tiến hành khống chế và đưa ông Từng về trụ sở Công an để xử lý theo quy định.

Hiện nay, Công an huyện Lộc Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Từng về hành vi chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.