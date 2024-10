Bản tin Hình sự: Chủ tịch Tập đoàn Capel lừa 700 tỷ đồng của hơn 4.800 bị hại

TPO - TIN NÓNG ngày 23/10: Sau vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai: Khởi tố, tạm giam nguyên hiệu trưởng; Bắt tài xế lái Mercedes giả danh công an xin bỏ qua vi phạm; Vẽ tour du lịch 'ma' để lừa đảo...

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà (SN 1977, trú tại thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà), nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bước đầu xác định, từ năm 2022 – 2023, bị can Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, với số tiền hơn 765 triệu đồng. Ông Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hồng (46 tuổi, trú xã Yên Thái, huyện Yên Định, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồng là đối tượng môi giới trong vụ án Trần Kim Hùng (41 tuổi, trú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng khai nhận việc bản thân đã giả danh mình là “Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an”, có nhiều mối quan hệ quen biết trong lực lượng công an và có thể giúp xử lý được các vụ việc liên quan đến các vụ án do Công an TP. Đà Nẵng thụ lý, điều tra.

Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ở quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi giả danh cán bộ công an. Khi bị tổ công tác Đội CSGT-TT quận Hải An (TP Hải Phòng) dừng kiểm tra, Dũng - lái xe Mercedes BKS 30H-689.99 tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng và xuất trình 1 thẻ chứng minh CAND, căn cước công dân cùng tên. Phát hiện dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đưa tài xế về trụ sở tiếp tục xác minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu. Các bị can bị khởi tố để điều tra hành vi "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gian lận bảo hiểm xã hội". Năm 2018 – 2019, các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Nhật (29 tuổi, trú thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và lữ hành BlueSea) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào năm 2023, để có tiền mua tiền ảo và trả nợ cho người khác, Đặng Quốc Nhật đưa ra nhiều thông tin gian dối, bịa đặt, không đúng sự thật về các chuyến du lịch (tour) không có thật, kêu gọi góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản của người quen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Tiến Thành (SN 1995, trú tại Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ), Trần Xuân Quyết (SN 1984) và Bùi Đình Sáng (SN 1992, cùng trú Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình) đề điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thành đã thực hiện 7 vụ, trộm cắp 7 xe máy, ước tính hơn 30 triệu đồng. Số xe máy trộm cắp được Thành bán lại cho Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng. Khám xét nơi ở của Quyết và Sáng, cảnh sát thu giữ 3 túi nilon nghi là ma túy.

Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel (Tập đoàn Capel) do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện. Trưởng dùng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ cao cấp và thành lập chi nhánh tại 5 tỉnh, thành; kêu gọi ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” mua bán cổ phiếu, trả lãi suất cao. Sau khi ký hợp đồng hợp tác, Trưởng lấy tiền của người sau trả cho người trước, trả các khoản vay, lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân... Sau đó, đối tượng đóng cửa trụ sở công ty, chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành với số tiền khoảng 700 tỷ đồng.