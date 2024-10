Khởi tố 7 nhân viên Công ty vật tư nông nghiệp Bạc Liêu

TPO - Nhóm nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngày 23/10, nguồn tin PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu. Các bị can bị khởi tố để điều tra hành vi "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gian lận bảo hiểm xã hội".

Trong đó, 2 bị can bị bắt tạm giam, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982) và Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng ngụ TP. Bạc Liêu).

Có 5 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970), Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989 cùng ngụ TP. Bạc Liêu); Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi); Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018 – 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội TP. Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: Hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…