Vẽ tour du lịch 'ma' để lừa đảo

TPO - Để có tiền mua tiền ảo và trả nợ, Đặng Quốc Nhật – Giám đốc TNHH Du lịch và lữ hành BlueSea đã đưa ra thông tin gian dối, bịa đặt về các chuyến du lịch (tour) không có thật, kêu gọi góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật (29 tuổi, trú thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và lữ hành BlueSea) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2023, để có tiền mua tiền ảo và trả nợ cho người khác, Đặng Quốc Nhật đưa ra nhiều thông tin gian dối, bịa đặt, không đúng sự thật về các chuyến du lịch (tour) không có thật, kêu gọi góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản của người quen.

Trong đó, anh T.Q.N. (trú tỉnh Quảng Ngãi) tham gia góp vốn rồi bị Nhật chiếm đoạt với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Qua xác minh, điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ hành vi vi phạm của Nhật, qua đó đã tống đạt các quyết định đối với bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin, ai là bị hại của Đặng Quốc Nhật thì liên hệ đến Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi (174 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi), thông qua Điều tra viên Nguyễn Trung Tiển, số điện thoại: 0911.196.775 để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, mở rộng.