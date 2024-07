Khởi tố nữ công chứng viên tiếp tay cho lừa đảo ở Lai Châu

TPO - Một công chứng viên vừa bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Ngày 31/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hồng Tươi (sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ án Trịnh Thị Kim Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Hồng Tươi được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 583/QĐ-BTP ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Thời điểm ký chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng 9 và tháng 10/2023, Nguyễn Hồng Tươi thực hiện nhiệm vụ của Công chứng viên theo Quyết định phân công nhiệm vụ số 01, ngày 17/8/2023 của phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ Nguyễn Hồng Tươi đã không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng.

Không những thế đối tượng Tươi còn gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra mở rộng vụ án.