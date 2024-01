Khởi tố, tạm giam huấn luyện viên Taekwondo hiếp dâm nhiều võ sinh nam

TPO - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Huỳnh Minh Thịnh (huấn luyện viên dạy võ) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 23/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi – huấn luận viên dạy võ) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 19/1 Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ taekwondo. Từ năm 2022 đến nay, Thịnh mở lớp ngoại khóa dạy võ tại phường Trương Quang Trọng và dạy võ cho các em học sinh ở phường Trương Quang Trọng và các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi). Các em có độ tuổi từ 6 tuổi đến 16 tuổi.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau…

Biến thái hơn, trong quá trình quan hệ Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại.

Công an xác định Thịnh thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, từ năm 2022 đến đầu năm 2024.

Công an thông báo ai là bị hại của Phạm Huỳnh Minh Thịnh đề nghị liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi để được tiếp nhận, giải quyết.