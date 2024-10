Bản tin Hình sự: Điều tra người đàn ông tử vong trong quán cắt tóc khóa trái cửa

TPO - TIN NÓNG ngày 26/10: Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Dream Land bị bắt vì lừa đảo; Bị khởi tố vì vào rừng phòng hộ lấy gỗ để thay cột nhà; Khởi tố nam sinh lớp 11 vì ép bạn bốc đất ăn...

Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Dream Land để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Phạm Thanh Tùng tự đặt tên dự án Công trình Phú Gia An, tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Thành (41 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa), để điều tra hành vi Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Thành mang theo máy cưa xăng đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa, hạ 1 cây gỗ Bứa núi (gỗ Xương gà, thuộc nhóm VI), phân làm 3 lóng, tổng khối lượng 0,946m3. Vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 11,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Từ - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Ông Từ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Từ đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Bùi Văn Từ.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (SN 2008, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) để điều tra tội “Làm nhục người khác”. Các quyết định khởi tố trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Do P.T.N. chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ việc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hạ (trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Ông Hạ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Hạ làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017. Tháng 8/2022, ông Hạ được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2023, ông Hạ nghỉ hưu.

Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc phá thành công chuyên án, bắt giữ "siêu trộm" Nguyễn Tấn Phước (32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chuyên đột nhà dân để trộm cắp tài sản. Nguyễn Tấn Phước bị bắt khi đối tượng vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp, thu giữ 4 điện thoại, 1 Ipad và 2 đồng hồ nhãn hiệu Tissot.

Công an tỉnh Nam Định đang xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán tóc tại thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Trước đó, người dân thấy cửa hàng cắt tóc khóa trái, không mở hàng đã ba ngày, gọi không được nên họ báo người thân đến mở cửa thì phát hiện nam giới tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là anh Đ.N.T (SN 1998, trú tại huyện Hải Hậu). Được biết, vợ chồng anh T mở quán tóc, vợ không may mới qua đời do tai nạn giao thông.