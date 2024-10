Bản tin Hình sự: Phát hiện du khách Ấn Độ vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương

TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Vào xin nước uống rồi hiếp dâm nữ chủ nhà lớn tuổi; Khởi tố nhóm đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn ở Đà Nẵng; Hai cựu cán bộ 'bảo kê' cho bà trùm đường dây ma túy...

Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Tú (43 tuổi, trú phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ông Tú đặt cọc 150 triệu đồng để mua 1 mảnh đất ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trị giá 1 tỷ đồng và thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 2 tháng. Sau đó, ông Tú đem sổ đỏ đi cầm cố lấy 600 triệu đồng rồi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả trả lại cho chủ đất.

Công an TP. Gò Công (tỉnh Tiền Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Nguyễn Bảo Tùng (SN 1988, ngụ phường Long Thuận, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cướp tài sản. Tùng đến nhà của bà Đ. T. H., 63 tuổi ở khu phố Gò Tre, phường Long Thuận xin uống nước. Sau khi uống nước xong, Tùng đe dọa, uy hiếp và yêu cầu bà Hạnh cho “quan hệ tình dục” nếu không sẽ giết. Tùng kẹp cổ, khống chế, kéo bà H. vào phòng ngủ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trước khi bỏ đi, Tùng lấy 1 điện thoại di động và 1 xe đạp điện của nạn nhân.

Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng, đấu tranh triệt xóa đồng loạt 13 điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý phức tạp. Các đối tượng sử dụng các địa điểm, khu vực ít người qua lại, để lắp đặt camera làm nơi mua bán ma túy. Mọi giao dịch đều được các đối tượng cầm đầu giúp sức quan sát qua camera. Các đối tượng chỉ liên lạc với nhau bằng sim rác hoặc các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram…

Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn. Trong đó 3 đối tượng là anh em ruột là Doãn Thanh Tùng (35 tuổi), Doãn Thanh Sang (32 tuổi) và Doãn Thanh Hùng (21 tuổi); Phạm Hữu Bình (22 tuổi) và Huỳnh Bá Ngữ (33 tuổi, cùng trú xã huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Do mâu thuẫn với nhau và thường xuyên có lời lẽ đe dọa, thách thức qua lại. Nguyễn Đức Khánh (32 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Hòa Vang) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu trước nhà thì bất ngờ bị 5 đối tượng trên đi ô tô chạy ngang qua và bắn 2 phát vào nhà.

TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vinh Nhuận giết nữ kế toán. Nạn nhân là nữ kế toán công ty đang mang thai 8 tháng. Tại tòa, bị cáo Yang Zhong Wu (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc TNHH Thương mại Vinh Nhuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trả lời về nguyên nhân gây án, Yang Zhong Wu cho rằng nữ kế toán "làm khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty" nên bị cáo quá bức xúc, dẫn đến không kìm chế được hành vi.

Ngày 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế AIC (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Chỉ một số ít phóng viên được vào phòng xét xử tác nghiệp, còn lại phóng viên tác nghiệp không được sử dụng các thiết bị điện tử, ghi âm ghi hình, chỉ được sử dụng giấy bút đã chuẩn bị sẵn.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi Hương "Mẩu") cùng Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ở Thừa Thiên Huế) và 7 người bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 điều 251 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội và Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình đã kiểm tra hành khách Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (Quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam đi qua luồng xanh (không khai báo hải quan). Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện trong valy của ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Hành khách trên thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương, từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách.