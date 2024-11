Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng cậy phá nhiều cây ATM

TPO - TIN NÓNG ngày 5/11: Đột nhập trộm tiệm vàng rồi mang ra bãi đất trống cất giấu; Khởi tố vụ án điều tra nhóm 'quái xế' tông tử vong cô gái 27 tuổi ở Hà Nội; Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng...

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phá thành công vụ trộm tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Nghi Xuân, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy (SN 2004, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án. Sau khi đột nhập vào tiệm vàng, Huy đã lấy trộm 4 khay vàng, 3 đồng hồ với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Số vàng này được Huy cất giấu tại các khu vực vắng người nhưng đã bị công an bắt giữ và thu hồi.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cô gái 27 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao tông tử vong, xảy ra vào rạng sáng 3/11. Ngoài việc khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 10 đối tượng liên quan, đến nay, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án và xác minh được một số đối tượng khác. Trước đó, khoảng 0h15 ngày 3/11, chị Q. (27 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao tông tử vong.

Theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, HĐXX nhận thấy, bản án sơ thẩm ngày 29/5/2024 của TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt ông Vịnh và các bị cáo trong vụ án là có căn cứ và đúng pháp luật. Nội dung bản án xác định, từ năm 2012 đến 2015, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh và một số cán bộ có chức trách, quyền hạn thuộc tỉnh Lào Cai đều biết rõ trong tổng diện tích 37.700m2 đất tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai có một phần diện tích chồng lấn vào Khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit và thẩm quyền cấp phép thuộc bộ này.

Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB) bị truy tố tội "Nhận hối lộ". Các bị can Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát) bị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thư khen của Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn. Cụ thể, triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng, thu giữ hơn 40kg cần sa khô, 7,5 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng khác.

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng vụ, Cơ quan điều tra khởi tố Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bà An tự tạo lệnh chuyển tiền chuyển đến tài khoản của người thân và chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Hồ Việt Anh (SN 2001) để điều tra về hành vi cạy phá 2 cây ATM để trộm cắp tài sản tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Hòa. Việt Anh mặc áo trùm đầu, bịt kín mặt điều khiển xe máy tới cây ATM dùng một vật nhọn nghi là dao cạy phá, tuy nhiên không lấy được tiền. Việt Anh khai nhận do đam mê cờ bạc, không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cạy phá cây ATM để trộm tiền.