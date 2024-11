Triệt phá đường dây ma túy qua mạng, thu hơn 40 kg cần sa khô

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa nhận được thư khen của Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Trong thư nêu, thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng, thu giữ hơn 40kg cần sa khô, 7,5 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng khác.

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân” – thư nêu.

Cùng với việc ghi nhận, biểu dương thành tích, lãnh đạo Bộ Công an có quyết định thưởng đột xuất cho 3 đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng 4 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an (mỗi đơn vị 20 triệu đồng).

Trước đó, từ tháng 6/2024 đến giữa tháng 10/2024, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và công an nhiều địa phương xác lập chuyên án điều tra truy xét đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, phạm vi toàn quốc.

Qua 2 giai đoạn đấu tranh, đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Văn Chung, Võ Thị Trúc Mai, Nguyễn Phi Cơ, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Trọng Kính. Trong đó, Hoàng Văn Chung, trú tỉnh Lâm Đồng là đối tượng cầm đầu, trồng cần sa, bán cho các đối tượng để bán lại cho người sử dụng.