50% trường hợp vi phạm 'bỏ xe', Công an Bình Dương tăng cường biện pháp ngăn chặn

TPO - Với việc quá nhiều phương tiện bị tạm giữ và người vi phạm “bỏ của”, dẫn tới tình trạng quá tải, hết chỗ chứa. Công an Bình Dương cho hay, sẽ đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng người vi phạm trốn tránh, bỏ xe...

Hết chỗ chứa

Ngày 24/11, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện hơn 22.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiến hành xử phạt hơn 18.300 trường hợp với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng, tạm giữ có thời hạn 5.260 giấy phép lái xe và 6.676 phương tiện.

Tính đến nay, số phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trong toàn tỉnh Bình Dương là trên 40.000 phương tiện, trong đó khoảng một nửa phương tiện hết thời hạn tạm giữ. Việc phương tiện vi phạm bị tạm giữ số lượng lớn dẫn tới tình trạng quá tải.

Theo Ban An toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Thanh tra Giao thông gặp khó khăn trong việc tìm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm. Do thiếu nguồn kinh phí để thuê đất, khó bố trí nhân sự trông coi… buộc cơ quan chức năng phải nhồi nhét xe vi phạm ở các điểm chứa cũ.

Từ cuối năm 2023 đến nay, lực lượng công an đã tịch thu, bán đấu giá khoảng 10.000 phương tiện hết hạn, góp phần giải phóng mặt bằng, diện tích kho bãi tạm giữ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để kéo giảm tai nạn giao thông cần kết hợp nhiều giải pháp. Ngoài tuyên truyền, tuần tra, nâng cấp hạ tầng giao thông, việc xử phạt vi phạm hành chính là bắt buộc để thể hiện tính răn đe, chấn chỉnh những hoạt động vi phạm mang tính chất ý thức chủ quan.

Tuy nhiên, hiện nay số phương tiện tạm giữ tăng đột biến. Có những thời điểm cao điểm dẫn đến tình trạng bãi giữ xe quá tải, thiếu chỗ chứa. Do đó, để ứng phó với hoàn cảnh trước mắt, công an tạm thời hợp đồng với doanh nghiệp để tạm giữ phương tiện song vẫn quá tải.

Bị 'bắt'... là bỏ

Theo Công an tỉnh Bình Dương có tới 50% trường hợp vi phạm không đến nộp phạt và không đến nhận lại phương tiện bị tạm giữ. Trong khi đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định sau 1 năm mới đưa các phương tiện bị tạm giữ vào lộ trình tịch thu, xử lý. Thời gian này kéo dài dẫn đến tình trạng bãi giữ xe tăng cao hơn.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chủ động rà soát, phân loại các phương tiện trong thời hạn tạm giữ nhưng đánh giá có khả năng người vi phạm trốn tránh, không nộp tiền phạt để tiến hành giám định, xác định giá trị phương tiện, làm cơ sở cho việc tiến hành tịch thu phương tiện. Đồng thời, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xác minh, mời, thông báo đảm bảo cho việc thi hành quyết định xử phạt để hạn chế tình trạng người vi phạm trốn tránh, bỏ xe, không thi hành quyết định xử phạt và giảm bớt áp lực tại các kho bãi, tạm giữ.

Giải thích thêm lý do người vi phạm không tới nhận lại xe, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, xuất phát từ lỗi vi phạm với mức phạt cao hơn giá trị xe nên nhiều chủ xe, người vi phạm chấp nhận bỏ xe chứ không đến làm thủ tục xử phạt để nhận lại phương tiện. Ngoài ra, người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc phương tiện nên cơ quan công an không thể giải quyết. Trong khi đó, quy trình thanh lý, phát mại xe vi phạm khá phức tạp nên để hoàn tất thủ tục thanh lý phương tiện phải mất từ 1 đến 3 năm.

Nói về khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều trường hợp người vi phạm cung cấp địa chỉ thường trú, tạm trú không rõ ràng. Đồng thời, mỗi ngày, số lượng quyết định xử phạt do lực lượng chức năng ban hành rất nhiều nên việc thực hiện gửi quyết định, niêm yết gặp nhiều khó khăn, tốn kém chi phí gửi quyết định xử phạt. Mặt khác, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Mỗi ngày có rất nhiều quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông trong khi biên chế lại ít nên rất khó khăn trong xác minh điều kiện, khả năng thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế và triển khai thực hiện cưỡng chế.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, các quyết định xử phạt có thông tin về số điện thoại của người vi phạm, sau khi được người có thẩm quyền phê duyệt hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS cho người bị xử phạt. Người bị xử phạt có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để xem mức tiền phạt và lựa chọn hình thức nộp phạt.