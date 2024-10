5 ngày xử lý hơn 700 học sinh vi phạm luật giao thông

TPO - Trước thực trạng học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm.

Từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai Kế hoạch cao điểm về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Chỉ tính trong vòng 5 ngày đầu triển khai đợt cao điểm, Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã lập biên bản 707 trường hợp học sinh vi phạm, xử phạt trên 230 triệu đồng, tạm giữ 165 mô tô, 245 phương tiện khác.

Cụ thể, các học sinh vi phạm về các hành vi như chạy quá tốc độ: 22 trường hợp; chở quá số người quy định: 6 trường hợp; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển: 75 trường hợp.

Cảnh sát xử lý 262 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Có 12 trường hợp bị xử phạt vì không chấp hành tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm tra. Có 363 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Có 5 trường hợp không có giấy phép lái xe. Đặc biệt, có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; các chủ phương tiện và phụ huynh chở các em học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Các trường hợp vi phạm ngoài bị xử lý hành chính còn bị gửi thông báo về các trường để phối hợp giáo dục.