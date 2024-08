CSGT Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Trong thời gian nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Không để ùn tắc kéo dài

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về mở đợt cao điểm tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn, tấn công trấn áp tội phạm, chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là các vị phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải....

Đồng thời huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lực lượng CSGT Hà Nội khuyến cáo, dự kiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ, do đó trước khi di chuyển người dân nên chọn thời gian, lộ trình thích hợp để tránh ùn tắc, khi tham gia giao thông cần tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Ngăn chặn đua xe trái phép dịp nghỉ lễ

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cũng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các Đội CSGT thuộc đơn vị cùng 15 tổ công tác 141 và 10 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố.

"Kế hoạch mở đợt cao điểm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố" - đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả các tổ công tác 141 trong việc phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình TTATGT qua trang Zalo. Đối với vi phạm đang diễn ra, đơn vị sẽ chỉ đạo đội địa bàn cử cán bộ đến xử lý ngay tại hiện trường giải quyết trực tiếp; đối với tin báo vi phạm đã xảy ra, CSGT sẽ ghi nhận, xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/7 - 14/8, các tổ công tác liên ngành 141 phát hiện 62 vụ việc, bắt giữ 71 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết theo quy định. Quá trình kiểm tra, kiểm soát, các tổ 141 xử lý 1.165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 422 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, bắt giữ 271 phương tiện, với 278 đối tượng có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho công an các phường sở tại để xử lý theo quy định.