Kiểm tra loạt chủ đầu tư dự án ở Đắk Nông

TPO - Tỉnh Đắk Nông vừa lập đoàn kiểm tra các chủ đầu tư có dự án giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt tỷ lệ thấp. Đoàn sẽ đề xuất xử lý nếu cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất những ngày cuối năm. Tỉnh này phấn đấu đạt tỷ lệ từ 95% trở lên kế hoạch vốn đã bố trí.

Tuy nhiên, dù gần hết năm nhưng nhiều dự án vẫn giải ngân thấp. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những ngày cuối năm.

Đối tượng kiểm tra là các chủ đầu tư có dự án giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt tỷ lệ thấp tính đến ngày 15/11. Đoàn sẽ kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 - 10/12.

Cụ thể, đoàn kiểm tra số 1 do Chủ tịch tỉnh Hồ Văn Mười làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra các dự án do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư (gồm: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Peur, xã Thuận An đi tỉnh lộ (ĐT683) xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1); Đường liên xã Đức Mạnh - Đức Minh - Đắk Sắk; Đường giao thông xã Đức Minh đi xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (ĐH16); Đường từ quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683) và Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông, do Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, làm chủ đầu tư.

Đoàn kiểm tra số 2 do Phó chủ tịch tỉnh Lê Trọng Yên làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra các dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (do Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, làm chủ đầu tư); các dự án do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp làm chủ đầu tư (đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân cơ - Nhân Đạo; đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp; đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức qua các xã Kiến Thành, Đắk Wer - Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp)…

Đoàn kiểm tra có nhiều nhiệm vụ, trong đó, tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và phân tích nguyên nhân, hướng dẫn cách giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư đến từng chương trình, dự án, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Đoàn kiểm tra đề xuất xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ …