Bản tin Hình sự: Bị đả thương vì mang dao, súng đi đòi nợ

Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, khi có đối tượng có nhu cầu mua ma túy để sử dụng thì đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội để liên lạc và giao ma túy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý cũng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Dự buổi công bố quyết định có đại diện Lãnh đạo các tỉnh, Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum. Theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt, cuộc thanh tra tại Tổng công ty Giấy Việt Nam được triển khai vào dịp cuối năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị rất bận rộn, do đó ông đề nghị quá trình thanh tra, các thành viên đoàn sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Công an TP. Huế bắt tạm giam Hoàng Thị Phương Ngọc (SN 1987, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) và Trương Trọng Long (SN 1991, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bà L. (SN 1955, cả hai cùng trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Bà L.liên hệ với Ngọc và Long (nghề nghiệp tự do) để "chạy" xin giảm tuổi cho ông C, nhằm đủ điều kiện ghép thận. Trong vòng gần 1 tháng, bà L. đã chuyển khoản cho 2 đối tượng Ngọc và Long với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Công an phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ việc một cô gái bị nam thanh niên mới quen trên mạng lấy hết tiền và tài sản sau khi qua đêm trong khách sạn trên địa bàn phường này. Chị L. (SN 2001) được một nam thanh niên mới quen trên mạng xã hội hẹn gặp nhau và rủ đi ăn uống, sau đó cả hai vào một khách sạn trên địa bàn phường Chánh Nghĩa. Tại khách sạn, chị L. ngủ mê đến sáng thức dậy không thấy chàng trai đâu. Hai chiếc điện thoại của chị L. cùng số tiền 29 triệu đồng trong tài khoản “không cánh mà bay”.

Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) khởi tố bị can Lê Tấn Vũ (SN 1999, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích. Năm 2023, Vũ cho đối tượng tên Sơn vay 8 triệu đồng. Nhiều lần đòi nợ nhưng Sơn không trả, hai bên dẫn đến xảy ra xô xát. Vũ về nhà lấy súng Rulo và dao quay lại tìm Sơn để trả thù. Thấy Vũ vào nhà cầm theo rựa và súng, Sơn nhặt 2 khúc gỗ tại sân nhà cầm trên tay cố thủ. Vũ dùng rựa xông vào chém Sơn và bị Sơn tước con dao tấn công lại.