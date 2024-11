Bản tin Hình sự: Bị lừa gần 400 triệu đồng vì tin lời cúng giải hạn trúng số độc đắc

TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Nhóm côn đồ chém người không thương tiếc ở Đà Nẵng lĩnh án tù; Cảnh sát đột kích vũ trường lớn nhất Hải Phòng; Nữ phiên dịch xinh đẹp tiếp tay hành vi phạm pháp...

TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Nguyễn Anh Tú (2008), Võ Ngọc Thành (2007, cùng trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cùng mức án 6 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh trên, bị cáo Hoàng Vũ Gia Bảo (2007, trú quận Liên Chiểu) bị tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Trần Vũ Công Danh (2009, trú quận Thanh Khê, cùng TP. Đà Nẵng) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 2/7/2024, tại khu vực ngã tư Ngô Quyền – Nguyễn Thế Lộc (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) 4 bị cáo Tú, Danh, Thành, Bảo đã sử dụng kiếm tự chế tấn công Phạm Minh Đức (2008, trú quận Sơn Trà). Đức bị đa chấn thương, tỷ lệ thương tích qua giám định là 20%.

Rạng sáng 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra vũ trường New MDM tại lô 26D, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền). Buổi kiểm tra vũ trường là một trong những hoạt động của Công an Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Tại buổi kiểm tra, cảnh sát ghi nhận trong vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 26 khách dương tính với chất ma túy, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (1999, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Dương là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc. Theo cáo trạng, Zheng Ren Gui (1984, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và được cấp thị thực thời hạn 3 tháng do Công ty TNHH bất động sản Luguo bảo lãnh. Dù biết rõ Zheng Ren Gui đã hết thị thực, đang ở lại Việt Nam trái phép, nhưng Dương đồng ý tìm nhà và đứng tên ký hợp đồng thuê nhà để nhận 20 triệu đồng tiền công.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Hợi (SN 1983, trú thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, Anh Sơn) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản. Trước đó ngày 19/11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhận được trình báo của 4 hộ dân ở thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) về việc hàng loạt cá trong ao của 4 hộ dân bị chết, nghi do kẻ xấu đầu độc thuốc trừ sâu xuống ao. Theo đó, Hợi khai nhận vào khoảng tháng 5/2024 có mâu thuẫn với người hàng xóm nên đã nảy sinh ý định đầu độc cá trong ao của người này ở thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn).

Công an xã Krông Năng, huyện Krông Pa nhận được tin báo vào khoảng 9h ngày 9/11, Nay Prêng (SN 1987, trú buôn Ia Sóa, xã Krông Năng) vào nhà của chị N.H (SN 2000, trú cùng buôn) chơi. Sau đó ông Prêng lên võng nằm ngủ phía ngoài trước hiên nhà. Một lúc sau bé gái K.T (SN 2020, con gái chị H) lên võng nằm với Prêng. Đến khoảng 10h, bé T chạy xuống giếng nước (nằm bên hông nhà) với tình trạng quần mặc bị tụt xuống nửa đầu gối và nói bị đau vùng kín. Sau đó chị H kiểm tra vùng kín của cháu thấy có vết máu, vùng kín bị đỏ. Qua dò hỏi bé T, cháu nói nhiều lần Prêng đưa một vật lạ vào trong vùng kín nhưng không được.

Bà N.T.H.T. (SN 1989, ngụ thị trấn Bình Phong Thạnh) quen với Chế Minh Thúy (SN 1984, ngụ Mộc Hóa, Long An). Sau nhiều lần qua lại, biết chị T. đang túng thiếu nên Thúy nói mình có khả năng cúng giải hạn để chị T. mua vé số trúng giải đặc biệt nguyên cặp. Tin lời, chị T. vay mượn lần lượt chuyển cho Thúy 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên những con số mà Thúy đưa cho chị T. chưa một lần trúng giải, dù chỉ là giải nhỏ nhất 100 ngàn đồng. Khi số tiền đưa cho Thúy quá lớn mà con số trong mơ không bao giờ xổ trúng giải đặc biệt, chị T. lúc này mới nghi ngờ rằng mình bị Thúy lừa nên đến Công an thị trấn trình báo.