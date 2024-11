Bản tin Hình sự: Nhóm 'choai choai' mang dao kiếm đi đánh người để thể hiện bản thân

TPO - TIN NÓNG ngày 19/11: Vụ nam sinh bị đánh tử vong ở Hà Nội: Bị cáo không đủ sức khỏe tới tòa; Hàng chục người bị lừa tiền tỷ khi chơi hụi online; Khởi tố hai đối tượng có hành vi xúc phạm Quốc kỳ...

Sáng nay (19/11), Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Trương Văn Minh (khi phạm tội hơn 15 tuổi, học lớp 8) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nam sinh bị cáo buộc đánh cháu Nguyễn Hoàng Đạt (học sinh lớp 8) chết não, dẫn đến tử vong từng gây xôn xao dư luận hồi đầu năm. Diễn biến phiên ghi nhận Trương Văn Minh không có mặt. Luật sư nói rằng bị cáo sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia phiên toà. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn, thời gian tái mở sẽ thông báo sau.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Thị Lệ Thủy (35 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng việc những người chơi biêu (chơi hụi) online không biết nhau nên Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè đóng giả người chơi biêu. Sau đó, sử dụng các tài khoản này tham gia vào các dây biêu do mình tổ chức, đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu, để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, nữ chủ biêu này đã chiếm đoạt 3,5 tỷ của hơn 40 bị hại.

Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Bắc (SN 1998) và Bùi Thanh Phong (SN 2004) cùng trú tại thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy về hành vi xúc phạm Quốc kỳ. Trước đó, khoảng 0h30 ngày 12/11, Bùi Văn Bắc và Bùi Thanh Phong đi trên đường làng, thấy người dân thôn Bắc Sơn treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày đại đoàn kết, 2 thanh niên này đã có hành vi hủy hoại bằng cách xé rách một số lá cờ. Ngoài ra, Bắc và Phong còn có hành vi hủy hoại tài sản khi chặt phá nhiều cây cối của một số hộ dân.

Tại dãy nhà trọ công nhân thuộc thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng, Hải Dương). Thời điểm trên, nhiều người địa phương phát hiện, anh T.Q.C (SN 2003) và vợ là H.D.Q (SN 2004, cùng quê Bắc Kạn) có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, nghi vấn có điều bất thường xảy ra trong phòng trọ, người dân đã báo tin tới chính quyền sở tại. Lực lượng chức năng và người dân tới hiện trường phát hiện chị H.D.Q bị thương nặng, chảy nhiều máu. Còn anh T.Q.C có dấu hiệu tự sát.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng là các thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhóm thanh niên mang theo kiếm, dao đi lượn phố mục đích nếu gặp nhóm thanh niên nào đi đường thì đuổi đánh, để thể hiện bản thân. Khi gặp hai thanh niên đi xe máy trên tay cầm một thanh kiếm, nhóm thanh niên trên đã to tiếng chửi bới, thách thức đánh nhau. Sau đó, hai nhóm điều khiển xe máy phóng nhanh, nẹt pô, vừa đi vừa chửi nhau, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ, rượt đuổi trên các tuyến phố Xã Đàn, Ô Chợ Dừa...

Công an phường Khánh Hòa nhận được tin báo của chị N.N.S (SN 1986, ngụ khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu) là chủ cửa hàng tạp hoá về việc bị một đối tượng vờ mua hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Trịnh Minh Trí (SN 1983, trú xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Trí thừa nhận dùng thủ đoạn đến các cửa hàng tạp hoá lấy số điện thoại, giả danh là giáo viên gọi đặt hàng mang tới trường học gần đó. Khi người giao hàng mang hàng đến, Trí nói cần lấy thêm hàng rồi thanh toán luôn. Tưởng thật, người giao hàng quay về lấy thêm hàng thì Trí nhanh chóng lấy hàng đã giao chất lên xe máy bỏ trốn...