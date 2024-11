Bản tin Hình sự: Bị tạm giữ vì đốt pháo mừng khai trương

TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: Bị cáo Lê Đức Thọ gửi lời xin lỗi toàn thể người dân Bến Tre; Giết người sau va chạm giao thông, một tài xế Mai Linh bị truy tố; Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh...

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Nở (SN 1979) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nở đi xe máy chở theo con gái rảo quanh các tuyến đường ở quận 1 tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến trước rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), Nở dựng xe phía trước và để con gái ngồi trên xe đợi ở phía ngoài rồi đi bộ vào trong. Nở phát hiện nữ sinh 17 tuổi đang đi cùng bạn, trên vai có đeo túi xách và ngăn ngoài có để điện thoại nhưng không kéo khóa và móc lấy điện thoại rồi rời đi.

HĐXX đã kết thúc phần tranh tụng, cho các bị cáo vụ Xuyên Việt Oil nói lời sau cùng trước khi nghỉ nghị án. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre) nói rất hối hận về những gì xảy ra. Ông Thọ nói ý thức được sai phạm nên trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông luôn thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và đã nộp lại toàn bộ tiền, quà thu lợi bất chính. "Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới Đảng bộ, toàn thể nhân dân tỉnh Bến Tre. Trong suốt quá trình công tác, bị cáo luôn mong muốn cống hiến vì sự phát triển chung nhưng vi phạm pháp luật, bị cáo vô cùng ân hận" – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nói.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Bá Hiếu (SN 2000, ở huyện Đông Anh) về tội "Giết người". Theo cáo buộc, Hiếu là nhân viên lái xe cho Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Thủ Đô (Công ty Mai Linh). Khuya 8/6, bị can điều khiển ô tô đi đón khách nhưng do vừa lái xe vừa xem bản đồ trên điện thoại nên đâm vào ô tô Honda HRV của ông T (SN 1958) đang đỗ trên phố Nguyễn Văn Lộc. Hậu quả vụ va chạm làm đuôi xe của ông T. bị móp, còn xe taxi của Hiếu bị xước phần đầu. Sau khi gây tai nạn, do không thấy chủ xe, Hiếu đã lái ô tô rời đi nhưng vụ việc được một nam lễ tân nhà nghỉ gần đó chứng kiến.

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hà Nam) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Thu Nhiễu (SN 1973, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Cục Trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh về tội danh "Nhận hối lộ". Cùng bị bắt về tội danh nêu nêu trên còn có Thân Văn Sang (SN 1984, trú tại phường Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hoà Phước đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến. Lúc này, bất ngờ bị đối tượng Doãn Đức Lập điều khiển xe mô tô, BKS 43X6 mang theo 1 cây dao kim loại dài khoảng 30cm màu trắng tấn công Tổ công tác của Trạm CSGT Hòa Phước, trong đó nhắm trực tiếp vào Đại úy Thái Duy Kiên. Do cảnh giác, Đại úy Thái Duy Kiên phát hiện nên đã tránh được, đối tượng Lập tiếp tục cầm dao truy sát. Trước tình thế bị đối tượng Lập truy sát, Đại úy Kiên đã nhanh chóng sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và tạo khoảng cách an toàn chờ sự hỗ trợ.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo khi mua vé xem Chương trình Anh Trai “Say Hi”. Theo đó, nhóm chị N (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) có chuyển tiền cho một đối tượng, giới thiệu làm trong ban tổ chức bán vé xem Chương trình Anh Trai “Say Hi”. Nhưng sau khi chuyển tiền, đối tượng này đã không cung cấp được vé cho chị. Bài đăng trên các hội nhóm mạng để rao bán vé chương trình cũng bị gỡ bỏ. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N đã đến Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 50 triệu đồng.

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Bình (SN 1988, trú tại khối 15, phường Trường Thi) và Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, công an tuần tra phát hiện có tiếng pháo nổ tại một quán cà phê đang khai trương trên đường Phong Đình Cảng. Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm 1 chiếc bật lửa, xác pháo và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Bình và Minh đi khai trương quán cà phê của một người bạn. Tại đây, cả hai đã châm lửa đốt pháo nổ loại 36 quả do nước ngoài sản xuất.

Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nguyễn Thị Phượng bị bắt khẩn cấp vì tạt nước sôi vào bé P.D.G.H (12 tuổi) khiến bé H. bị bỏng nặng. Nguyễn Thị Phượng đang lưu trú tại phường Bình San, TP Hà Tiên từ đầu tháng 11 đến nay để bán vé số cùng với 2 cháu bé P.D.G.H. (12 tuổi) và N.G.B. (7 tuổi). Các bé gọi Phượng là "mẹ nuôi". Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận do bé H thường xuyên làm mất vé số khi đi bán nên bị bà đánh. Ngày 21/11, bà này dùng nước sôi tạt vào vai và tay phải của bé H dẫn đến vùng da bị bỏng nặng.