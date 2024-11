Bản tin Hình sự: Cụ bà suýt bị kẻ mạo danh công an lừa toàn số bộ vàng dưỡng già

TPO - TIN NÓNG ngày 29/11: Bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil bị tuyên phạt 30 năm tù; Nữ sinh ngành luật kinh tế phạm tội giết người vì bênh bố bị tuyên phạt 15 năm tù; Nữ giúp việc 'giăng bẫy', chiếm đoạt 35 tỷ đồng của chủ nhà...

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan. Tòa án xác định nữ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) là chủ mưu, cầm đầu vụ án, phạm vào 2 tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc, Toàn đâm chết người phụ nữ ở huyện Bình Chánh (TPHCM) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Gần 3 giờ sau, Toàn bị các trinh sát lần theo dấu vết, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quận 7.

Công an huyện Nam Trà My tạm giữ Hồ Thanh Đức (21 tuổi), N.T.L (14 tuổi) và H.V.P (16 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của một nhóm hộ dân về việc mất trộm hơn 200 gốc sâm Ngọc Linh, khối lượng hơn 7 kg. Lực lượng chức năng xác minh thu hồi hầu hết tài sản bị các đối tượng trộm cắp là 3,33 kg sâm Ngọc Linh và thu giữ số tiền các đối tượng bán sâm là 155 triệu đồng.

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Ngọc Lan (SN 2005, trú ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) 15 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài hình phạt tù, Lan còn phải bồi thường 136 triệu đồng cho bị hại.

Theo tòa đánh giá, hành vi của Lê Ngọc Lan đã cấu thành tội giết người. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Khi gây án, Lan đang là sinh viên học ngành Luật kinh tế của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Công an xã Hữu Vinh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) nhận được thông báo của người dân về việc bà Giàng Thị Vá mất tích nhiều ngày. Đến 10h ngày 27/11, người dân phát hiện tại vườn chuối nhà ông Phùng Minh Khái (SN 1966, chồng bà Vá) có mùi hôi thối nồng nặc. Khi đào lên lực lượng chức năng phát hiện một thi thể là nữ giới được quấn ngoài bằng chăn bông, phần đầu đã phân hủy, nghi là vụ án giết người giấu xác. Nghi phạm là Phùng Minh Khái - chồng nạn nhân.

VKS nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Liên quan đến vụ án, bị can Ngô Văn Quyền (SN 1974, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của người phụ nữ tên M. dưới hình thức mua các căn hộ. Số tiền chiếm đoạt được, Thanh dùng đầu tư mua sắm xe tải ben, mua bất động sản.

Công an phường Phúc Thành (Ninh Bình) nhận được tin báo của tiệm vàng về việc cụ bà đến bán 2 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 vòng tay đính hạt, 1 đôi hoa tai, 1 sợi dây chuyền (tổng số lượng 1 cây vàng 9999, trị giá 84 triệu đồng). Quá trình giao dịch, bà có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và nhận được một số cuộc điện thoại gọi đến thúc giục việc chuyển tiền… Làm việc với cán bộ Công an, bà cho biết có người tự xưng là cán bộ cục ma túy gọi điện thông báo đang điều tra vụ án ma túy và chuẩn bị bắt bà để tạm giam. Nếu muốn chứng minh mình vô tội phải đặt một số tiền để bảo đảm. Lo sợ, cụ bà đã mang toàn bộ số vàng dành dụm dưỡng già đi bán để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. May mắn, cụ bà được cơ quan công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn kịp thời.