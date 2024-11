Nhân viên cũ đột nhập gia đình nhà chủ trộm tài sản

TPO - Khi đang đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vui chơi, Phùng Ngọc Anh bị công an phát hiện bắt giữ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 30/11, Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Anh (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 11/11, Công an xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú) nhận được tin báo của chị N.T.H. (ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi) về việc có kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe máy, 2 đồng hồ đeo tay, 1 bộ loa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh, sau đó tiến hành truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng nghi vấn là Phùng Ngọc Anh, người từng làm thuê cho gia đình chị H.

Do đối tượng nghi vấn đã đi khỏi địa phương nên Công an xã Thuận Lợi đề nghị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú phối hợp hỗ trợ điều tra.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) phát hiện Phùng Ngọc Anh đang trốn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên phối hợp công an địa phương tiến hành bắt giữ. Toàn bộ số tài sản đối tượng lấy trộm đã được công an thu hồi.

Tại cơ quan công an, Phùng Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do muốn có tiền tiêu xài, lợi dụng gia đình chị H. đi vắng, đã trèo lên mái tôn đột nhập vào nhà để lấy trộm tài sản kể trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.