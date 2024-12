Bản tin Hình sự: Vay tiền 'tín dụng đen', cặp vợ chồng bị ép cởi quần áo quay clip

TPO - TIN NÓNG ngày 2/12: Phong tỏa bất động sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng của nữ đại gia liên quan vụ Sài Gòn Đại Ninh; Tóm gọn đối tượng cướp 22 chiếc iPhone ở Lào Cai; Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ hỗn chiến khiến một người tử vong ở Đà Nẵng...

Trung tá Tạ Quang Dung - Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho hay, tại Km 66+950 Quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Vay (SN 2004, quốc tịch Lào, ở bản Pa Lo, huyện Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 3.200 kíp Lào.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tin trình báo, năm 2019, Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm hợp đồng cho khách mua bảo hiểm. Đến nay chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Hằng.

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng). Đáng chú ý, ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; hai ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Đức Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) phạm tội “Nhận hối lộ”. Bên truy tố tạm giữ 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam, do bà Phan Thị Hoa tự nguyện giao nộp; phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà, có tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Công an TP Lào Cai phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ thành công Vàng Ngọc Như (SN 1993, trú tại TP Lào Cai) về hành vi cướp tài sản, sau hơn 12 giờ gây án. Nghi phạm Như mặc áo mưa, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng FPT SHOP hỏi mua đèn sưởi. Sau đó, đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp 22 điện thoại nhãn hiệu Apple (còn nguyên hộp) và hơn 60 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng).

Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đặng Nguyễn Hải Sơn (22 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cuối cùng trong vụ án "Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) vào ngày 7/5/2024. Đặng Nguyễn Hải Sơn được xác định là đối tượng chính còn lại trong vụ án, vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc điều tra để đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bắt tạm giam Vi Thị Quỳnh (43 tuổi, ngụ ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Quỳnh hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc cầm đồ, với lãi suất 180% /năm. Đối tượng cho 2 người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh vay với lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày, qua đó thu lời bất chính hơn 170 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Vi Thị Quỳnh, Công an thu giữ 1 điện thoại di động, trong đó có lưu 2 clip quay ngày 8/11. Quỳnh ép buộc cặp vợ chồng cởi bỏ hết quần áo, quay clip nhằm gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi đi đòi nợ thuê rồi đánh người gây thương tích. Trước đó, Nguyễn Phước Chung (32 tuổi), Nguyễn Thiên Phúc (19 tuổi), Phạm Huỳnh Anh Quang (26 tuổi), Lê Minh Hoàng (22 tuổi) và Phạm Nguyễn Hoàng Nhật (22 tuổi) được một người phụ nữ thuê đòi nợ anh C (trú TP Đồng Xoài) với giá hơn 100 triệu đồng (30% số tiền nợ). Cả nhóm mang theo nhiều hung khí đến gặp anh C đòi nợ nhưng anh C không có tiền trả. Lúc này, cả nhóm lao vào đánh anh C túi bụi rồi lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.