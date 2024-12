Tóm gọn đối tượng cướp 22 chiếc iPhone ở Lào Cai

TPO - Ngày 30/11, Công an thành phố Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ thành công một đối tượng về có hành vi cướp tài sản, sau hơn 12 giờ gây án.