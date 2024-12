Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng nổ 2 phát súng pháo vào nhà 'đối thủ'

TPO - TIN NÓNG ngày 6/12: Cách vận hành của đường dây môi giới mại dâm 'Vua gái gọi Hà Nội' như thế nào?; Triệu tập nhóm đối tượng mang dao, kiếm, vỏ chai hỗn chiến giữa phố; Nữ vận động viên cầu lông bị hai nam đồng đội hiếp dâm nhiều lần...

Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Công (SN 2008, trú tại huyện Quốc Oai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Hồ sơ vụ án thể hiện, Công cùng Nguyễn Tiến Thành (SN 2010) và cháu L. (SN 2010) là vận động viên cầu lông Hà Nội. Cả ba được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm). Tại đây, Công và Thành nảy sinh ý định tiếp cận cháu L. để quan hệ tình dục. Từ tháng 5/2022 - 19/5/2024, Viện kiểm sát quy kết Công và Thành nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa, ép cô bé phải cho quan hệ trái ý muốn.

Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang xác minh đơn tố giác đối tượng Trần Đức Nam (SN 1991, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, anh Q (SN 1986, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố giác Trần Đức Nam giả mạo cán bộ của Cục điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng để lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng. Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định đối tượng không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng.

Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập 18 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh thiếu niên ở huyện Lộc Hà, các đối tượng N.P.H.D. (16 tuổi, TP Hà Tĩnh), H.L.A.T. (16 tuổi, Cẩm Xuyên), M.V.G.H. (15 tuổi, Thạch Hà) đã rủ thêm 13 đối tượng khác để tổ chức giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này mang theo dao, kiếm, gậy sắt, ná cao su và vỏ chai bia đi giải quyết mâu thuẫn. Quá trình di chuyển, nhóm này đụng độ và ném chai bia vào nhóm thanh thiếu niên khác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông vừa hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người, tang vật cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ về hành vi liên quan đến 22,1kg pháo hoa nổ. Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Đắk Nông phát hiện đường dây vận chuyển pháo hoa nổ từ TPHCM về địa bàn biên giới xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để tiêu thụ. Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Lãm (SN 1994, trú tại xã Đắk Sắc), về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Duy Hưng (SN 1990, quê Tuyên Quang) cùng một đồng phạm về tội "Môi giới mại dâm". Hưng thuê tên miền, lập các trang web như: "vua gái gọi Hà Nội", "gái gọi" tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Phú Quốc, Sài Gòn... để đăng hình ảnh gái bán dâm phục vụ ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cả nước. Khi điều hành, Hưng tạo ra nhiều diễn đàn trao đổi, nhận xét về gái bán dâm nhằm thu hút người mua dâm.

Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lập (SN 1985, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) về hành vi chống người thi hành công vụ. Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - chủ đầu tư Dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 2 tiến hành thi công xây dựng kênh thoát nước. Quá trình thi công, mẹ của Lập đã có hành vi chửi bới, thách thức, huỷ hoại tài sản của công ty. Lúc này, Lập đem theo hung khí và một vật nghi là súng bắn về phía lực lượng chức năng làm Thiếu tá Nghiêm Xuân Thành - Trưởng Công an xã Đồng Thịnh bị thương ở tay.

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Long Nam (SN 2000) và Phạm Minh Thông (SN 2001, cùng trú tại TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nam rủ Thông cùng nhiều đối tượng khác mang theo hung khí, gồm: súng pháo và dao tự chế đến nhà Nguyễn Duy Phong (SN 1984, trú tại xã Thanh Đức) để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Nam đã bắn 2 phát súng ngoài cổng rào hướng vào nhà Phong. Những đối tượng còn lại đã ném gạch vào hướng cổng rào rồi rời khỏi hiện trường.