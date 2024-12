Mua dữ liệu điện thoại của bệnh nhân, giả danh nhà thuốc để lừa đảo

TPO - Các đối tượng giả danh nhà thuốc đông y, mua dữ liệu điện thoại của các bệnh nhân mắc bệnh xương khớp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, Công an thị xã Nghi Sơn đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh do Nguyễn Văn Anh (SN 1997) ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn cầm đầu.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện Nguyễn Văn Anh thường xuyên tổ chức các buổi livestream để rao bán các các loại thuốc đông y, thực phẩm chức năng chữa xương khớp và các bệnh về đường tiêu hóa như: Trĩ, dạ dày... Nhận thấy, hoạt động trên có dấu hiệu lừa đảo nên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 26/11/2024, Công an thị xã Nghi Sơn bắt quả tang Nguyễn Văn Anh cùng 14 đối tượng khác đang thực hiện hành vi lừa đảo bằng việc tư vấn bán thuốc đông y chữa bệnh online cho nhiều người dân trên địa bàn cả nước, thu giữ trên 20 nghìn hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nắm bắt được nhu cầu sử dụng thuốc đông y để điều trị của các bệnh nhân gặp vấn đề về xương khớp, Nguyễn Văn Anh đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh các nhà thuốc bán thuốc đông y.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Nguyễn Văn Anh đã thông qua mạng xã hội đặt mua loại thuốc dạng viên hoàn không rõ nguồn gốc xuất xứ và các loại hộp, nhãn mác để in, tự đóng gói thành phẩm loại thuốc kèm theo số điện thoại Hotline do Nguyễn Văn Anh sử dụng.

Tháng 4/2024, Nguyễn Văn Anh đã liên kết với Lê Văn Thiệu (SN 1978) ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và Trần Thị Thuỷ (SN 1986) trú tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc mua dữ liệu điện thoại của các bệnh nhân bị mắc bệnh xương khớp trên địa bàn cả nước, sau đó mở các phiên bán hàng livestream trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 3.000 bệnh nhân trên địa bàn cả nước.

Hiện, Công an thị xã Nghi Sơn đang điều tra, mở rộng vụ án.