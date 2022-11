Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott hơn 20 tỷ đồng

TPO - Ngày 25/11, Vietlott tìm được một tấm vé trúng độc đắc hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 25/11 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 971 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot trị giá hơn 20,7 tỷ đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng thưởng là: 14-20-24-30-35-41. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng tìm ra 16 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 893 giải nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 15.776 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Chiều 25/11, thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ – quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đang giám định 7 gói vật chất có ghi chữ Trung Quốc được người dân phát hiện trôi dạt trên biển. Theo thông tin ban đầu, 11h40 cùng ngày, 4 người dân cùng trú thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, trình báo việc phát hiện những bao vật chất lạ, trôi nổi trên biển. Cụ thể, trong lúc đi biển đánh cá tại vùng biển cách thôn Đông Tân An khoảng 3,4 hải lý, những ngư dân trên phát hiện một bao tải trôi dạt trên mặt biển, bên trong có 7 gói nilon màu xanh, in chữ Trung Quốc, chứa tinh chất màu trắng chưa xác định.

Ngày 25/11, trường iSchool Nha Trang ra thông báo về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trường iSchool Nha Trang sẽ tổ chức cho học sinh đi học vào ngày 28/11, học sinh học 1 buổi/ngày dự kiến trong 2 tuần, tuy nhiên trường không tổ chức ăn bán trú. Trước đó, trường iSchool Nha Trang cũng thông báo về việc chi trả viện phí cho học sinh. Theo đó, học sinh nào điều trị tại Bệnh viện 22 Tháng 12, nhà trường trực tiếp chi trả viện phí cho bệnh viện, phụ huynh chỉ ký xác nhận với bệnh viện, không đóng tiền. Còn điều trị tại các bệnh viện khác, phụ huynh thanh toán viện phí, lấy hóa đơn gửi về trường sẽ hoàn trả lại. Đến trưa 25/11, vẫn còn 14 học sinh điều trị tại 3 bệnh viện ở TP Nha Trang.

Khoảng 15h ngày 25/11, 16 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường 7, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… sau khi được ăn bánh, dưa hấu và uống sữa. Các em được ban giám hiệu nhà trường đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Đến 18h, 10 em sức khỏe đã ổn định, xuất viện về nhà. 6 học sinh còn lại đang được bác sĩ theo dõi. Ông Phan Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cho biết hơn 650 học của trường đều uống cùng lô sữa, còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, một số em thấy sữa bị chua nên không uống. Hiện cơ quan chức năng lấy mẫu thức ăn và sữa để điều tra nguyên nhân.

Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển công tác khác.

Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương truy xét người đàn ông đưa kẹo lạ cho 2 học sinh ăn khiến 2 em này bị co giật, khó thở. Hai học sinh nói trên là em B.N.K.A và em N.D.P (cùng học lớp 6, Trường THCS thị trấn Tân Châu). Khoảng 10h ngày 24/11, 2 em gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi (đi bộ, mặc quần short đến đầu gối) tự xưng quen biết với người nhà của em K.A rồi cho 2 em ăn kẹo. Đến khoảng 10h20, cả 2 có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở. Chiều 24/11, hai em được xuất viện. Tuy nhiên, 20h20 cùng ngày, em P tiếp tục lên cơn co giật. A. có triệu chứng tương tự vào sáng 25/11. Hiện, hai em đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 25/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 574 ca COVID-19, tăng 85 trường hợp so với hôm trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.513.747 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 169 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.851 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 86 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca. Trong ngày 24/11 có 92.443 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.754.578 liều. (XEM CHI TIẾT)