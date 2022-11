Bản tin 8H: Một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

TPO - Người phụ nữ thuê trọ được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 27/11, Công an quận Bình Tân, TPHCM lập hồ sơ, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà trọ trên địa bàn. Khoảng 18h cùng ngày, người dân sống tại khu trọ trên đường Bờ Tuyến (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) phát hiện người phụ nữ ngoài 45 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng. Theo người dân, người phụ nữ thuê trọ sống cùng chồng tại đây đã nhiều năm. Chiều cùng ngày, nạn nhân vẫn đi lại bình thường trước khu trọ. Đến khoảng 21h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27/11, anh Nguyễn Ngọc Sơn (trú tại ngõ 30 đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) viết thư cảm ơn Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội. Anh cho biết chiều cùng ngày, bà ngoại anh là bà Bùi Thị Thìn (SN 1944) ra khỏi nhà và bị lạc đường. May mắn, khi di chuyển đến ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt, bà gặp được tổ công tác của Đội CSGT số 4. Tổ công tác sau đó đưa cụ về công an phường Phố Huế. Do cụ Thìn tuổi cao, trí tuệ không còn minh mẫn nên việc đưa cụ về nhà gặp chút khó khăn.

Ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết từng dùng thuốc mê để bắt con khỉ quậy phá tại ngõ 76 Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng chưa thành công. Theo ông Dũng, Vườn thú Hà Nội sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong 2 - 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người. Người dân khu vực ngõ 76 Duy Tân cho biết con khỉ xuất hiện ở đây khoảng 2 tháng nay, trước đó rất ngoan, thường xuyên di chuyển trên những cành cây quanh, khi đói thì chạy xuống vỉa hè và người dân mang trái cây đến cho ăn. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, nó trở nên hung hãn, hay quậy phá và tấn công người.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc ngày 27/11, Sở đã gửi báo cáo tới UBND tỉnh về việc dừng hoạt động 6 tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần vận tải ôtô Vĩnh Phúc cung cấp. Khoảng 5h ngày 27/11, Sở phối hợp Công ty và các cơ quan liên quan có mặt tại các đầu bến xe buýt để vận động lái xe, phụ xe 6 tuyến xe buýt (VP01, VP03, VP04, VP05, VP06, VP08) tiếp tục làm việc trở lại nhưng bị từ chối. Trước đó, ngày 24/10 lái xe, nhân viên bán vé của Công ty CP Vận tải ôtô Vĩnh Phúc đình công làm 6 tuyến xe buýt trên phải dừng hoạt động. Nguyên nhân do Công ty CP Vận tải ô tô Vĩnh Phúc không thanh toán được tiền lương và các chế độ hợp pháp khác cho lái xe, nhân viên bán vé từ tháng 6 đến nay.

Hôm nay (28/11), miền Bắc nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-32 độ. Dự báo từ đêm mai, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Do tác động của không khí lạnh, khoảng chiều tối mai đến 30/11, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng thời kỳ từ 1-3/12 vùng núi và trung du trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/11 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 358 ca COVID-19, giảm 69 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.514.532 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 53 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.112 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 50 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca. Trong ngày 26/11 có 46.163 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.066.112 liều. (XEM CHI TIẾT)