Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ngày 29/11, tại Bộ VH-TT-DL đã diễn ra lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chúc mừng, tặng hoa cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã công bố Quyết định số 936-QĐ/ĐUK-HH của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, tại xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông vào Đảng ngày 15/12/1982.

Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam vừa thông báo bán đấu giá tài sản là 9 ô tô biển xanh 80B của Thanh tra Chính phủ bao gồm: 5 chiếc ô tô Mitsubishi 7 chỗ ngồi, Ford 5 chỗ, Ford 4 chỗ, Mazda 4 chỗ và Toyota 4 chỗ. Giá khởi điểm của 9 tài sản nêu trên là 785 triệu đồng, không gồm thuế giá trị gia tăng. Bước đấu giá là 1 triệu đồng/trọn lô tài sản đấu giá, tiền đặt cọc đấu giá là 50 triệu đồng. Hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên; bán đấu giá trọn lô tài sản. Mọi chi phí liên quan do khách hàng trúng đấu giá chịu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ 29/11 đến 5/12 tại Tòa nhà Sunrise, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay (30/11), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Bắc Trung Bộ 13-15 độ. Cảnh báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc ngày 30/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay đến ngày 1/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 29/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 558 ca COVID-19, tăng hơn hôm qua 225 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.515.423 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 129 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.342 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 74 ca. Ngày 28/11 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.172 ca. Trong ngày 28/11 có 54.642 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.208.983 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Hà Tĩnh. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Lâm, Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, tại khối 6, phường Nghi Tân, người dân phát hiện một bé gái 1 tuổi được đặt ngồi trên chiếc giỏ đựng quần áo màu xanh nhạt. Trong giỏ màu xanh có một mảnh giấy ghi: "Hoàng An Nh., sinh ngày 17/12/2021. Tôi sinh ra cháu nhưng tôi không nuôi được cháu. Mong ai nhặt được nuôi cháu giúp tôi. Tôi xin cảm ơn". (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/11, lãnh đạo thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho biết, công an đã khám nghiệm tử thi và đang làm việc với những người có liên quan để làm rõ trường hợp tử vong của bé trai T.H.A (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ). Theo tin ban đầu, khoảng 11h25 cùng ngày, sau khi ăn cơm ở trường, cháu A. được các cô giáo cho đi ngủ như mọi ngày nhưng cháu không ngủ và có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khoẻ. Cháu A. được các cô giáo đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình biết. Tuy nhiên, cháu A. đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)