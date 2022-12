Bản tin 8H: Danh tính người bán hàng 'hét giá' 80.000 đồng một củ khoai nướng

TPO - Tối 2/12, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tìm được người bán hàng rong trong vụ hét giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng ở hồ Gươm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tối 2/12, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xác nhận, có 2 nạn nhân tử vong vì bị cây điệp đổ, đè lên người trong cơn dông. Khoảng 17h30 cùng ngày tại ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, bà Thạch Thị Đẹp (66 tuổi, người địa phương) chạy xe máy chở hai cháu ngoại trên đường về nhà. Do dông lốc, cây điệp bên kia kênh ngã sang đường đè lên người bà Đẹp và cháu L.T.T. (12 tuổi). Tai nạn khiến bà Đẹp và cháu Tài tử vong. Cháu gái 9 tuổi được bà Đẹp ôm vào lòng nên thoát nạn.

Chiều 2/12, UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tổ chức lễ công bố và đón nhận giải thưởng quốc tế “Tam Đảo – thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới năm 2022”. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện và Thị trấn Tam Đảo đón nhận chiếc Cúp danh giá Giải thưởng du lịch Thế giới “Tam Đảo – Thị trấn du lịch ấn tượng hàng đầu Thế giới”. Tháng 1/2022, Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch cấp Quốc gia. Ngày 11/11, Lễ trao Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) lần thứ 29 diễn ra tại Muscat, Vương quốc Oman đã vinh danh thị trấn Tam Đảo trở thành thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới 2022.

Tối 2/12 Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tìm được người bán hàng rong trong vụ hét giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng ở hồ Gươm. Theo đó, bà T.T.T. (SN 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên) cho biết vào rạng sáng cùng ngày có nhóm khách ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. Giá lần lượt là 80.000 đồng/củ, 20.000 đồng/quả và 20.000 đồng/bắp. Tổng cộng hết 580.000 đồng. Bà T. nói thêm hai bên không tranh chấp gì và giá bán cao vì giá nhập vào đã cao sẵn. Bà T. bị lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng.

Ngày 2/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 635 ca COVID-19, tăng 54 ca sau 24 giờ đồng hồ. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.517.124 ca nhiễm. Trong ngày 2/12, 145 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.608.722 ca. 80 bệnh nhân đang thở ô xy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.176 ca. Trong ngày 1/12 có 87.588 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.635.919 liều. (XEM CHI TIẾT)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8101/VPCP–KGVX ngày 2/12/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Theo đó, trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia, giao Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia. Theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/12, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 5 tuổi học tại Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương, xã Đức Hòa Đông. Khoảng 12h cùng ngày, trong giờ ngủ trưa của các bé ở trường, giáo viên phát hiện N.H.M (5 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) có biểu hiện tím tái nên đưa đến Trạm Y tế xã Đức Hòa Đông. Do không thể sơ cứu được, hai giáo viên đưa bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ (cách trường khoảng 5km). Tuy nhiên, bác sĩ phòng khám xác nhận cháu bé đã tử vong. Được biết, bé M. có thể trạng ốm, cân nặng 14kg, những ngày gần đây thường ho nhiều vào buổi trưa. (XEM CHI TIẾT)