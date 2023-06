Trao tặng Kỷ niệm chương ‘Bảo vệ an ninh Tổ quốc’ cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

TPO - Nhà báo Vũ Tiến - Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong là một trong 10 lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự, được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Tới dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân cùng đại diện khách mời các cơ quan báo chí, truyền thông...

Phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục truyền thông CAND (Bộ Công an), trong thời gian vừa qua, công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn nhận được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, đoàn thể, công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song, công tác báo chí truyền thông của lực lượng CAND thời gian qua đã có nhiều đột phá, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường trao đổi, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài lực lượng… qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, chủ động, kịp thời trong tổ chức các chiến dịch, kế hoạch tạo thế trận truyền thông liên hoàn về việc triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng; các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về TTXH; Đề án 06/CP, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trong CAND; công tác PCCC, bảo đảm TTATGT, nhất là đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; xử lý các hành vi vi phạm ATGT, vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc; phản ánh đậm nét công tác cứu nạn, cứu hộ của Đoàn Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ với những cống hiến, việc làm thiết thực cùng tinh thần quốc tế cao cả của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông cùng đội ngũ những người làm báo đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian vừa qua.

“Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan báo chí, truyền thông để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…” – Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 10 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025. Giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giải thưởng khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng CAND; về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…