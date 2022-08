Tuổi trẻ Cục Quản lý xuất nhập cảnh xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì an ninh tổ quốc

Phát huy tinh thần chung sức cùng cộng đồng hằng năm, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hàng chục lượt hoạt động xã hội tình nghĩa với trị giá quà tặng trên 300 triệu đồng/năm hướng đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ, trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm phát động tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã phát huy bản chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, tận tụy với nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực đường lối đối ngoại và sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xung kích, trực tiếp tham gia vào tất cả các mặt công tác, góp phần quan trọng vào các chiến công, thành tích của đơn vị.

Thành tích của Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh được thể hiện rõ nhất qua các công trình thanh niên trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Từ năm 2019 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả 83 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 1 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021 và 03 công trình cấp Bộ: (1) Công trình xây dựng Ứng dụng “Cẩm nang hợp tác quốc tế” dành cho đoàn viên thanh niên, sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức hợp tác quốc tế và tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh niên; công trình được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận là 1 trong 10 công trình tiêu biểu toàn quốc năm 2021; (2) Công trình xây dựng Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thủ tục về xuất nhập cảnh cho người dân; tạo kho dữ liệu về văn bản pháp luật, các thông tin hữu ích, tiện ích trong lĩnh vực xuất nhập cảnh để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi; (3) Công trình xây dựng “Tập bài giảng tiếng Anh dành cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh” phục vụ công tác giảng dạy, học tập tiếng Anh tại các Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ có đặc thù làm việc theo ca, kíp, 24 giờ/7 ngày; hiện công trình đang tiếp tục nâng cấp lên thành tập bài giảng điện tử; (4) Công trình “Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh” trực tiếp phục vụ công tác trọng tâm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và phục vụ nhân dân. Sản phẩm chính của công trình là các phim ngắn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân thuận lợi nhất trong việc tiếp cận, hiểu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mới được triển khai phục vụ nhân dân và chiến lược xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử với phương châm “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian”.

Đặc biệt, trong thời gian bùng phát của đại dịch COVID-19 vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch, trong đó, đa phần là cán bộ, chiến sĩ trẻ trực tiếp làm việc tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế và các trụ sở tiếp dân của Cục. Tuyệt đại đa số đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng đương đầu với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tình nguyện tham gia các Tổ công tác đặc biệt trực thường xuyên tại cảng hàng không để giải quyết thủ tục, hỗ trợ cho Công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh về nước cách ly theo quy định, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch của Việt Nam.

Phát huy tinh thần chung sức cùng cộng đồng hằng năm, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hàng chục lượt hoạt động xã hội tình nghĩa với trị giá quà tặng trên 300 triệu đồng/năm hướng đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ, các trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm phát động tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân; đồng thời giáo dục đoàn viên thanh niên tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thông qua công tác đoàn, phong trào thanh niên, tuổi trẻ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; tuyệt đại bộ phận đoàn viên thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống anh hùng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Nhiều tập thể điển hình, nhiều gương đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp Chính quyền, các cấp bộ Đoàn khen thưởng. Từ năm 2019 đến nay, tập thể Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh vinh dự được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 5 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các năm 2019, 2020, 2021 đạt Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu của Đoàn Thanh niên Bộ Công an; năm 2021 đạt Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với tinh thần tự hào truyền thống, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong vững mạnh; triển khai những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên học tập, công tác; phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trật tự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.