Lan toả mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TPO - Chiều 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) đã thông tin về kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đáng chú ý, công an các địa phương đã sáng tạo trong việc trong việc tổ chức ngày hội như: diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; mô hình “Camera an ninh”, “Xã biên giới sạch về ma túy”, “Tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy”…

Cùng với đó là các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đối tượng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân… Điển hình, Cục Cảnh sát quản lý trại giam đã tổ chức và tham gia 60 hoạt động dân vận, xã hội tình nghĩa, hỗ trợ chăm sóc 150 trẻ mồ côi; Công an Bạc Liêu xây dựng 2 cây cầu, xây 129 căn nhà nghĩa tình đồng đội; Công an Nghệ An giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2022 với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng…

Ngoài ra, công an các địa phương còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân tại các điểm tổ chức, thăm hỏi động viên trên 35.000 suất quà với tổng giá trị gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả tạo nên khí thế sôi nổi đúng với ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự là ngày hội của Nhân dân.

“Tổng số điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn quốc tổ chức Ngày hội năm 2022 là 5.813 điểm. Các địa phương đều tổ chức số điểm Ngày hội vượt yêu cầu kế hoạch. Ngày hội năm 2022 chủ yếu tổ chức tại cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư, qua đó đã tạo sức lan toả mạnh mẽ đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đại tá Nguyễn Thế Chi đánh giá.

Đại diện Bộ Công an cho hay, sẽ thực hiện nhiều biện pháp đổi mới về nội dung, hình thức trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Trong đó chú trọng biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; quan tâm tới chế độ, chính sách đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Phấn đấu 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu vào năm 2030

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2021, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ).

Kết quả sau một năm triển khai cho thấy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn 5 phường điển hình, kiểu mẫu đã có những chuyển biến rõ nét, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên; không có tội phạm manh động, hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên…

“Qua đó tạo niềm tin, mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa Nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá.

Vẫn theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trong năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục triển khai nhân rộng việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

“Mục tiêu mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tại 58 tỉnh còn lại triển khai xây dựng thí điểm, mỗi tỉnh ít nhất một phường. Cuối năm 2023 sẽ tổ chức sơ kết toàn quốc xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông tin tại hội nghị.

Bộ Công an đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 mỗi thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành ít nhất từ 30% trở lên Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; đến năm 2030 hoàn thành 100%.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 27 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.