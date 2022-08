Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Cần Thơ

TPO - Sáng 18/8, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP Cần Thơ có những bước phát triển mạnh mẽ, tích cực, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhiều mô hình tự quản về ANTT, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phát huy hiệu quả, phù hợp với xu thế xã hội và nhân rộng trong toàn quốc.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương và Bộ Công an có những đổi mới trong chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày hội ở cơ sở. Quận Ninh Kiều được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội và tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, cơ sở giáo dục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Việc tổ chức Ngày hội tại đây thể hiện sự ghi nhận, biểu dương kết quả nhà trường, đã góp phần vào thành tích chung của quận Ninh Kiều.

Điển hình, phường An Hòa (quận Ninh Kiều) là 1 trong 5 địa phương của cả nước đã hoàn thành xuất sắc chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trước những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP Cần Thơ. Đồng thời, Thứ trưởng tin tưởng, với sự hưởng ứng, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân, phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

“Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH. Ngày hội phải được duy trì thực hiện định kì hằng năm và hướng về cơ sở, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào” - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã công bố quyết định, trao tặng kỉ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và 30 phần quà cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vượt khó, học giỏi; đại diện các hộ gia đình tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.