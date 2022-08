Sôi động 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ở Hà Nội

TPO - Sáng 16/8, UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Bồ Đề, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo quận Long Biên; sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng, các ngành chức năng. Sự tham mưu, vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an phường và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã được duy trì và phát triển cả về chiều sâu và bề rộng.

Từ đó, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự giác tham gia phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trong quần chúng nhân dân ngày các ngành được nâng cao, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đây là lý do phường Bồ Đề được lựa chọn là đơn vị “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 138 phường Bồ Đề, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Luyện cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức 650 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; 83 buổi tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, trường học, với hơn 5000 lượt người tham dự; ký 500 bản cam kết trong công tác PCCC; phát trên 1000 tờ rơi về Luật Giao thông và các quy định về trật tự đô thị... Từ đó, đã mang lại những kết quả cụ thể góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường Bồ Đề đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua.

Nổi bật là xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt như: “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Phối hợp quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự”; “Phối hợp tham gia công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị”; “Đội Công tác xã hội tình nguyện”; “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng”; “Hội cựu chiến binh tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…

Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Đây là những kết quả có ý nghĩa giá trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó tạo sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương.