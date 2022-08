Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với hoạt động an sinh xã hội tại Lạng Sơn

TPO - Ngày 16/8, tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các hoạt động an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Tham dự có ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận trung ương, Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành chức năng địa phương.

Trong giai đoạn 2020 – 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 18 cuộc phát động phong trào, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Địa bàn được lựa chọn tổ chức ngày hội là các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trong các chương trình, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 4.200 người dân, các cơ sở đã ra mắt trên 30 mô hình về ANTT; phối hợp bàn giao 13 công trình phòng học, 8 nhà tình nghĩa, 1 nhà văn hoá thôn; khám chữa bệnh và tặng hàng trăm suất quà cho người dân, trị giá các hoạt động hơn 14 tỷ đồng.

Qua ngày hội đã tạo không khí sôi nổi, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân, lan toả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có trên 80 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong 2 năm qua, nhân dân đã cung cấp trên 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các vụ án, kịp thời truy bắt các đối tượng phạm tội. Nhờ vậy, nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đã được kéo giảm hoặc kiềm chế ở mức thấp.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng đã ra mắt 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự, tặng quà cho các mô hình tự quản. Ban Dân vận trung ương đã tặng quà cho Ban chỉ đạo 138 địa phương. Công an tỉnh trao tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân đã được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành, bàn giao phòng học điểm trường thôn Trại Dạ, xã Hòa Sơn và hàng trăm người dân địa phương đã được khám bệnh, sàng lọc các bệnh lý về mắt do Bệnh viện 198, Bộ Công an tổ chức.

Cũng trong sáng 16/8, tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, Công an tỉnh đồng thời tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.