Thượng tướng Lương Tam Quang dự 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Khánh Hoà

TPO - Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” tại tỉnh Khánh Hoà.

Sáng 12/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hoà.

Tham dự có Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và UBND thị xã Ninh Hòa.

Xã Ninh Phước có vị trí địa lý nằm về phía Đông Bắc thị xã Ninh Hoà, cách trung tâm thị xã 25km, có diện tích tự nhiên 3.659ha, 3 thôn có tổng số 1.818 hộ với 6.412 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 3 dự án kinh tế lớn của cả nước đã và đang đi vào hoạt động gồm Công ty TNHH Hyundai Việt Nam có diện tích 250ha (có 4.000 công nhân và 120 chuyên gia người nước ngoài); Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có diện tích 98ha (127 công nhân chính) và Công ty TNHH Nhiệt điện Vân Phong có diện tích 522ha (4.997 công nhân, trong đó có 257 người nước ngoài).

Có một thách thức đối với xã Ninh Phước là số lượng công nhân của 3 công ty nêu trên còn nhiều hơn người dân tại địa phương và đến từ mọi miền Tổ quốc, có phong tục tập quán đa dạng khác nhau, tình hình an ninh, trật tự cũng có nhiều vấn đề phát sinh… Hằng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Ninh Phước đều chỉ đạo Công an xã phối hợp với Mặt trật Tổ quốc xã xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Lực lượng công an cùng với Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Phước đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã duy trì được các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả. Điển hình như mô hình camera an ninh toàn xã, mô hình tuần tra an ninh nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, ký kết kế hoạch giáp ranh với xã Ninh Vân.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước cho hay, để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa thiết thực, trong thời gian tới toàn xã sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn cần phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật cho công nhân, thực hiện nghiêm quy định về pháp luật cư trú, quản lý người nước ngoài, đảm bảo an ninh môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án…

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để biểu dương những mô hình tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Năm nay, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá, những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Khánh Hòa có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, các cấp đã quán triệt các nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… Đối với xã Ninh Phước, Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.

“Những kết quả này thể hiện sự nổi bật, đổi mới cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”, Thượng tướng Lương Tam Quang nói.