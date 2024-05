Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất Việt Nam?

icon Hà Giang

Kon Tum

Nghệ An

Câu trả lời đúng là đáp án C: Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài nhất cả nước, với 468,281km, giáp 3 tỉnh của Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay. Ngoài ra, Nghệ An cũng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đạt 16.486km2 với dân số khoảng 3.416.900 người theo thống kê năm 2022.