Nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề; áp giá trần với sách giáo khoa

TPO - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối trung thực kỳ thi tốt nghiệp THPT; Người Việt trẻ nhất lọt top '30 under 30 Asia'; : Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần đổi mới mô hình đào tạo giáo viên

Trong buổi làm việc với đội ngũ cán bộ, giáo viên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, là “máy cái” - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần đổi mới triệt để, từ mô hình, cách thức dạy và học. (xem chi tiết)

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ cháu bé 5 tuổi nghi bị bạo hành

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì buổi họp, làm việc với các đơn vị liên quan việc cháu N.H.N lớp mầm non 5 tuổi Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân) bị bầm tím ở khắp lưng nghi bị bạo hành.

Sau khi đại diện quận, nhà trường và giáo viên phụ trách báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng kết luận, việc cháu N.H.N (5 tuổi) bị bầm tím khắp lưng chưa xác định được nguyên nhân. (xem chi tiết)

Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. (xem chi tiết)

Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp ở TPHCM

Trao đổi với báo chí, ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp để làm rõ trách nhiệm. Đại diện ban giám hiệu cùng cô giáo này sẽ gặp, xin lỗi học sinh và phụ huynh. (xem chi tiết)

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối trung thực kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc vào phòng thi. (xem chi tiết)

Người Việt trẻ nhất lọt top '30 under 30 Asia'

Trần Tuấn Minh, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh, VinUni vừa được Forbes chọn vào danh sách "30 Under 30 Asia". Tuấn Minh năm nay 22 tuổi, là người Việt trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam vào danh sách này của Forbes. (xem chi tiết)

Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài

Dự thảo luật Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) quy định mỗi nhà giáo sẽ được cấp một hoặc hơn một chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên chứng chỉ sẽ bị thu hồi nếu kết quả đánh giá, 2 năm liên tục nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ.

Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo có giá trị sử dụng trong toàn quốc và quốc gia khác theo chương trình hợp tác quốc tế với Việt Nam. (xem chi tiết)

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: Kỷ luật nhiều học sinh

Ngày 14/5, ông Nguyễn Hải Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và có quyết định kỷ luật 7 nữ sinh liên quan đến vụ đánh nhau, quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Cụ thể, nữ sinh cầm đầu là em T.T.T.U (lớp 9D), bị kỷ luật hình thức nặng nhất là buộc tạm dừng học 1 tuần. 6 em còn lại, bao gồm cả nạn nhân bị đánh nhận hình thức kỷ luật khiển trách và thông báo với gia đình. (xem chi tiết)