Đợt nắng nóng kỷ lục nhất thế giới về số người thiệt mạng

icon 46.000 người

icon 56.000 người

icon 66.000 người

Câu trả lời đúng là đáp án B: Vào năm 2010, là một đất nước khí hậu ôn đới nhưng Nga đã phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử 1000 năm khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Khoảng 56.000 người Nga đã thiệt mạng khi nhiệt độ tăng cao. Ở một số nơi, mức nhiệt lên tới 44 độ C như Yashkul, Belogorsk. Nhiệt độ trung bình tại các nơi khác là từ 39 tới 41 độ C, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 53,5 độ C. Nắng nóng khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng đồng thời gây ra hơn 50 vụ cháy làm thiệt hại hơn 86.000 ha rừng ở nước này.