Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quảng Ninh

TPO - Sáng 15/8, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Việt Dân là xã nông nghiệp của thị xã Đông Triều, với 7 thôn, gần 4.500 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 70% dân số của xã. Những năm trước đây, Việt Dân vốn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, tình trạng đơn thư, tờ rơi, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc có nhiều thời điểm gây bất an trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an xã Việt Dân đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền xã, phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhân dân tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT. Từ đó góp phần tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, người dân xóa đói, giảm nghèo. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại xã Việt Dân đã được Bộ Công an đánh giá cao và nhân rộng mô hình trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Dân đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi sự phát triển của địa phương trong những năm gần đây. Kinh tế - xã hội có bước nhảy vọt, thu nhập bình quân của nhân dân trong xã ở mức cao, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên. “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã đã được quan tâm tổ chức một cách bài bản, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và có sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, tỉnh Quảng Ninh cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân và phải bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Tiếp tục vận động nhân dân và đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn xã Việt Dân ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.