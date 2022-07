Công an Cần Thơ điều tra vụ phụ nữ tử vong trong thang máy bệnh viện

TPO - Chiều 22/7, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, công an thành phố phối hợp công an quận Ninh Kiều đang điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong trong thang máy, xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Theo Đại tá Hồ Trung Lập, sự việc xảy ra ngày 26/7, tại tầng 6, Khoa điều trị sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Nạn nhân là bà T.T.P. (sinh năm 1970, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang). Bà P. bị rơi trong thang máy phục vụ bệnh nhân và thân nhân của bệnh viện từ tầng 6 xuống tầng 1. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong. Đại tá Lập cho biết, cơ quan điều tra công an quận Ninh Kiều phối hợp công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí. Theo phản ánh của một số tờ báo, lúc bà P. vừa đến thì cửa thang máy cũng vừa đóng lại. Do sợ trễ thời gian, bà P. đã dùng tay chặn cửa lại để mở ra, rồi bước vào trong. Tuy nhiên, lúc này thang máy đã di chuyển lên phía trên, ở phía dưới là một khoảng trống nên bà bị té xuống hố thang máy dẫn đến tử vong. Hòa Hội