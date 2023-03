Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân ở biên giới xứ Lạng

TPO - Sáng 2/3, tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với Biên phòng Lạng Sơn tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023).

Chương trình diễn ra sôi nổi với sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cơ quan đoàn thể, nhân dân và tuổi trẻ địa phương.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Khoái, trong một năm qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia”, Đảng ủy, UBND xã Yên Khoái đã phát động tổ chức được nhiều phong trào và nhân dân địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ngày công tu sửa đường, phát quang đường tuần tra biên giới, dân quân tham gia phối hợp với đồn biên phòng Chi Ma tổ chức 44 lần/704 lượt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới.

Nổi bật trong năm 2022, quần chúng nhân dân đã hiến đất rừng, các xã biên giới hỗ trợ ngày công để mở mới 6km đường tuần tra, làm 10 đường nhánh bê tông lên cột mốc giới với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng…

Bước vào đầu năm 2023, xã Yên Khoái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng kế hoạch tấn công các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện.

Tại ngày hội, nhiều hộ dân 3 xã trên địa bàn huyện Lộc Bình là: Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn được công nhận “Hộ gia đình tự quản”. Cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình, xã Yên Khoái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới 2022; tặng quà cho học sinh và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân khu vực biên giới huyện Lộc Bình nhận cờ Tổ quốc và hưởng ứng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự xã hội khu vực biên giới năm 2023.

Nhân dịp này, nhân dân và đoàn viên thanh niên trong xã Yên Khoái tham gia tổ chức cuộc thi quay lợn giữa các thôn, các xã và tổ chức thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian, truyền thống.