Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk

TPO - Dự và phát biểu tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" (ANTQ) ở Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị bà con nâng cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động.

Ngày 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Trung ương đã về tham dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Theo Phó Thủ tướng, Đắk Lắk là địa bàn “chiến lược của chiến lược”, trung tâm của vùng Tây Nguyên. Địa phương này có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Điển hình vụ việc ngày 11/6 vừa qua (nhóm khủng bố tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, sát hại nhiều cán bộ, công an và dân thường), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, việc đảm bảo ANTT, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Ea Tul phải phát huy vai trò của các lực lượng tiên phong, thường xuyên kiểm tra, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong phong trào.

Đồng thời, phải đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phát triển về chiều sâu, tạo sức lan toả, thu hút đông đảo bà con tham gia. Các mô hình, phong trào phải phù hợp với thực tế, phù hợp với phong tục tập quán của bà con nhân dân trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị bà con luôn nâng cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động; tuyên truyền vận động người thân, bạn bè không nghe, không tin, làm theo xúi giục của các đối tượng xấu. Đồng thời, nỗ lực đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết, toàn xã có hơn 12.803 nhân khẩu, trong đó 97% là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và các lực lượng tại xã đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, phát huy tổng thể sức mạnh của toàn dân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Cụ thể, xã Ea Tul đã triển khai hiệu quả mô hình "3 an toàn về ANTT" tại giáo xứ Ea Tul, được người dân, các chức sắc tôn giáo tại đây đồng lòng, ủng hộ.

Nhờ mô hình này, một số tình hình, vụ việc trước đây gây nhức nhối trong bà con nhân dân như trộm cắp tài sản, say rượu gây mất trật tự công cộng, rú ga, nẹt pô đã giảm nhiều so với trước. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết, hóa giải ngay tại cơ sở không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, mô hình “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê" do Công an xã Ea Tul triển khai đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn cho bà con nhân dân trong vụ thu hoạch cà phê.

Việc triển khai “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê” đã kéo giảm các vụ trộm cắp quả cà phê tươi, một nỗi lo lớn của bà con trong mỗi vụ thu hoạch; được các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, nhiều lần gửi thư cảm ơn, được các xã bạn nghiên cứu, học tập, nhân rộng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, già làng, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Ea Tul.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho ông Y Bhem Niê, Công an viên buôn Tu, xã Ea Tul vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Bằng khen Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã “có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…