Khen thưởng người dân tham gia truy bắt 3 đối tượng bị truy nã trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk

TPO - Nhờ người dân tích cực phối hợp, lực lượng công an Đắk Lắk đã bắt giữ được 3 đối tượng truy nã đặc biệt khi đang lẩn trốn ở đồi Độc Lập.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo huyện Cư Kuin đã khen thưởng các đơn vị cùng 5 người dân tham gia bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân' tại tỉnh này vào ngày 11/6.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk biểu dương và chúc mừng chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an vì đã bắt được 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đã trao tặng giấy khen cho Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Cư Kuin, Công an xã Ea Ktur, cùng 5 người dân đã có thành tích xuất sắc khi phát hiện, truy đuổi và bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt lẩn trốn ở đồi Độc Lập (thôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Trước đó, qua nhiều ngày kiên trì theo dõi, nắm tình hình, trưa cùng ngày, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng một số người dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc đồi Độc Lập.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ huyện Krông Bông), Nay Dương (SN 1968, ngụ huyện Krông Búk) và Y Huăl Êban (SN 1970, ngụ huyện Cư Mgar).

Qua khai thác thông tin, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ một khẩu súng AR15, 115 viên đạn cùng một số tang vật liên quan trong quá trình các đối tượng lẩn trốn.

Đây là 3 đối tượng bị truy nã, khởi tố về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đã biểu dương tinh thần, gửi lời chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các đơn vị và nhân dân đã đạt được trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy mong muốn, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, hăng hái với trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng có liên quan.